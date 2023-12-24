الأهلي يخوض مرانه الأول في الإمارات استعدادا للسوبر

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات -الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات كأس السوبر المصري.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى أبو ظبي مساء أمس السبت، وكان في استقبالها محمد محمود، نائب السفير المصري في دولة الإمارات، ومحمود عبد العظيم مدير المراسم في السفارة المصرية.

كما حرص سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، على التواجد في مطار أبو ظبي لاستقبال بعثة الأهلي، والترحيب بمسئولي النادي والجهاز الفني واللاعبين، وقدم للجميع التهنئة بالفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا غدا الاثنين.

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