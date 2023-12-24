شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: زيزو لم يطلب الرحيل للشباب السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة طلب أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول بالنادى، الرحيل عن القلعة البيضاء، والانتقال إلى نادى الشباب السعودى.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن زيزو لم يطلب من الإدارة الرحيل إلى السعودية لخوض تجربة الاحتراف، وكل ما يثار مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف المصدر، أن الزمالك لم تصله أى عروض رسمية لضم زيزو حتى الآن، حتى يتم مناقشة مصيره من عدمه، فاللاعب على قوة النادى، ومن الركائز الأساسية للفريق.

وبات أحمد سيد زيزو هدفاً للأندية الخليجية فى الانتقالات الشتوية المقبلة، وعلى رأسها الشباب حسبما أكد والده مصطفى سيد، أن نادى الشباب السعودى أرسل عرضًا لمسئولى القلعة البيضاء لضم "زيزو" خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل، ولكن مسئولى القلعة البيضاء أكدوا عدم وصول أى عرض رسمى حتى الآن.