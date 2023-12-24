شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباريات كأس الرابطة 7 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة يوم 7 يناير المقبل.

ومن المقرر سحب قرعة بطولة كأس الرابطة 31 ديسمبر الجارى، علما بأن النادى الأهلى أعلن اعتذاره عن عدم المشاركة فى البطولة.

على صعيد مختلف، كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة سبب عدم تأجيل مباريات بطولة السوبر المصري التى تقام فى الإمارات لمدة 24 ساعة بناءً على طلب النادي الأهلي.

وقال عامر حسين، إن موعد بطولة السوبر المصري فى الإمارات تم تحديده منذ شهرين، وهناك صعوبة لنجد موعدا آخر مناسبا بسبب كثرة ارتباطات النادى الأهلى، وشهر ديسمبر كانت الموعد الأنسب لإقامة البطولة.

وأضاف حسين أن تنظيم بطولة السوبر مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة ورابطة الدوري المصري، ورفضنا طلب الأهلى بسبب ارتباطات مجلس أبوظبي الأخرى بإقامة السوبر الإماراتي 29 ديسمبر وماراثون الشيخ زايد في القاهرة 30 ديسمبر وأعضاء المجلس كلهم سيتواجدون في القاهرة وبالتالي من الصعب تأجيل مباريات السوبر.