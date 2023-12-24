شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجهز دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين لصرفها الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجهز مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، دفعة جديدة من مستحقات لاعبى الفريق لصرفها للاعبين خلال الأسبوع المقبل. وأكد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق النادى، أنه سيتم صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع المقبل، لتحفيزهم قبل المواجهات المقبلة سواء على مستوى بطولة الدورى أو الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد صرف جزءا من المستحقات قبل مواجهة أبو سليم فى الكونفدرلية، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض.

يذكر أن الزمالك نجح فى التأهل الى دور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية بعد التعادل السلبى مع ساجرادا بالجولة الرابعة من دور المجموعات .

وصرف الزمالك مكافآت المباريات الأفريقية قبل مباراة ساجرادا بعدما تصدر الفريق قمة ترتيب مجموعته متفوقا على أبو سليم وساجرادا وسوار الغينى على الترتيب.