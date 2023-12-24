ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وآرسنال.. وقائمة الهدافين بعد هدف صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل ليفربول مع أرسنال 1-1 في الجولة الـ18 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليستمر أرسنال في صدارة ترتيب البريميرليج.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد تعادل ليفربول وآرسنال

1- آرسنال 40 نقطة

2 ليفربول 39 نقطة

3- أستون فيلا 39 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 36 نقطة

5- مانشستر سيتي 34 نقطة

6- وست هام يونايتد 30 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

8- مانشستر يونايتد 28 نقطة

9 - برايتون 27 نقطة

10- تشيلسي 22 نقطة

11- بورنموث 22 نقطة

12- فولهام 21 نقطة

13- برينتفورد 19 نقطة

14- وولفرهامبتون 19 نقطة

15- كريستال بالاس 18 نقطة

16- إيفرتون 16 نقطة

17- نوتينغهام فورست 14 نقطة

18- لوتون تاون 12 نقطة

19- بيرنلي 11 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 9 نقاط

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

نجح محمد صلاح في هز شباك أرسنال، في الوقت الذي سجل خلاله كل من بوين وسون هدفًا في مانشستر يونايتد وإيفرتون على الترتيب

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 14 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول، 12 هدفًا.

دومينيك سولانكي، بورنموث، 12 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 11 هدفًا.

جارود بوين، وست هام، 11 هدفًا.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 9 أهداف.

هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 8 أهداف.

بريان مبيومو، برينتفورد، 7 أهداف.

نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 7 أهداف.