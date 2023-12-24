أوين عن محمد صلاح: مصدر خطورة وكشف نقاط ضعف أرسنال

تغنى مايكل أوين أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بعدما قاد فريقه لتعادل مثير أمام أرسنال في قمة البريميرليج.

وسجل محمد صلاح هدفًا خرافيًا في شباك أرسنال، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، في قمة لقاءات الجولة الـ 18 من الدوري الممتاز.

وقال مايكل أوين عن محمد صلاح:” ألكسندر زينتشينكو هو نقطة ضعف آرسنال الواضحة، ربما يكون قوي في بعض النواحي الهجومية، خاصة عندما يدخل في خط الوسط، فهو يعطي ميزة لآرسنال كما يفعل ترينت ألكسندر أرنولد”.

واختتم: “لقد كان ترينت هو من مرر الكرة لـ محمد صلاح، والأخير ركض عليها وهو دائمًا مصدر الخطورة من الجبهة اليمنى في ظل أداء زينتشنكو الدفاعي الصعيف “.

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وحصل محمد صلاح على إشادات موسعة بعد المباراة ضد أرسنال، وخاصة من مدربه الألماني يورجن كلوب، الذي قال بعد اللقاء:” الهدف كان استثنائيًا، التمريرة، اللمسة الأخيرة، الجودة الاستثنائية، ربما أفضل تمريرة رأيتها في حياتي (أسيست أرنولد)، رأيت القليل من هذا القبيل”.