باتشيكو: بيراميدز يستهدف التتويج بـ كأس السوبر ولا نفكر في النهائي

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، على جاهزية فريقه لخوض منافسات كأس السوبر المصري في نسختها المقبلة، ومواجهة فيوتشر غدًا.

وستقام مباراة بيراميدز ضد فيوتشر في تمام الثالثة عصر غد الاثنين، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري في نسخة العام الجاري.

وقال باتشيكو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي:” بطولة من 4 فرق، مباراتين لكل فريق لابد أن نقدم ما علينا، ونحاول بقدر الإمكان أن تكون طريقة اللعب وطريقة التجهيز على أعلى مستوى “.

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وأضاف:” فيوتشر يتطور من عام لأخر، ولديهم مدربا أعرفه شخصيا، وهو مدرب جيد جدا، جئنا لنقوم ما علينا بنسبة 100% للوصول من أجل النهائي، كرة بيراميدز التي نعتمد عليها تكشف إمكانيات لاعبي فريقنا، ولكن لا يمكن السير على نفس الخط طوال الوقت، ظهرنا بشكل مميز في نهائي كأس مصر وكأس السوبر”

وتابع:” ليس لدينا أعذار، علينا الظهور بشكل مميز وهدفنا الفوز في كل المباريات وحصد اللقب، تركيزنا في البداية على تخطي عقبة فيوتشر ولا نفكر في النهائي في الوقت الحالي”.