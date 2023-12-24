العويس يوجه ضربة قوية لـ منتخب السعودية قبل أمم أسيا

وجه محمد العويس حارس مرمى نادي الهلال ومنتخب السعودي، ضربة قوية لـ الأخضر، قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأسيوية في يناير 2024.

وتعرض العويس للإصابة في الظهر قبل انطلاق الموسم الجاري، وهي ما أثرت على وجود بشكل أساسي رفقة فريقه الهلال في مختلف المسابقات التي ينافس فيها.

وأوضحت تقارير صحفية سعودية مساء اليوم الأحد، تطورات إصابة محمد العويس بعدما خضع لعملية جراحية في الظهر، وتأكدي غيابه عن منتخب السعودية في أمم أسيا.

وأشارت أن العويس سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين، وهو ما يؤكد عدم لحاقه بمنتخب السعودية فى أمم آسيا التي تنطلق منافساتها يناير المقبل فى الدوحة.

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وأضافت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن طبيب العويس أوصاه ببرنامج تأهيلي، يتراوح ما بين ثمانية وعشرة أسابيع عقب العملية الجراحية الناجحة في الظهر.

وسوف يفتقد الهلال جهود حارسه فى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، بعد ضمان تأهله، إضافةً إلى مباريات الفيحاء والرائد والاتفاق والاتحاد في “الدوري السعودي”.