في غياب الاهلي.. موعد قرعة كأس الرابطة المصرية

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، على موعد إقامة قرعة كأس الرابطة في نسختها الثالثة، والتي تشهد غياب الاهلي بعد اعتذاره عن عدم المشاركة.

وقدم النادي الاهلي اعتذارًا رسميًا إلى رابطة الأندية قبل أيام، عن عدم المشاركة في كأس الرابطة في نسختها الثالثة، بسبب ضغط المباريات والتحام المواسم والمسابقات.

وأعلنت الرابطة تطبيق لائحة العقوبات على النادي الاهلي، بعدما أقرت فرض غرامة مليون جنيه على الفريق المنسحب قبل إجراء القرعة، وضعفها على الفريق المنسحب بعد إجراء القرعة.

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم 31 ديسمبر الجاري، موعدًا لإجراء قرعة كأس الرابطة في نسختها الثالثة، ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، خلال الفترة من 2 يناير المقبل وحتى 11 فبراير 2024. (اثناء إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023).

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ونجح ناديان في التتويج بلقب كأس الرابطة حتى الآن، بعدما توج به فريق فيوتشر في النسخة الأولى من البطولة، بينما توج سيراميكا كليوباترا بلقب النسخة الثانية، ليشارك على إثرها في كأس السوبر بنظامها الجديد.