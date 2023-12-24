مانشستر سيتي يحسم مصير كانسيلو مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الأحد، تطورات موقف جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي والمعار حاليًا إلى برشلونة حتى نهاية الموسم.

وانتقل كانسيلو إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند يتيح للنادي الكتالوني شراء اللاعب نهائيًا.

وشارك جواو كانسيلو مع برشلونة في 21 مباراة حتى الآن، نجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفين فقط.

وأوضحت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن برشلونة يريد تمديد إعارة كانسيلو لعام أخر إضافي، وينوي فتح خط المفاوضات مع نظيره مانشستر سيتي لحسم الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر سيتي لا يخطط لتمديد الإعارة، ولن يكن الأمر سهلًا للموافقة عليه، وسوف يعرض على برشلونة تفعيل بند الشراء نهائيًا مقابل الحصول على 30 مليون يورو.

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ويعد المقابل المادي في صفقة كانسيلو هو العائق أمام برشلونة لتفعيل بند الشراء، حيث أنه يتخطى الإمكانية المادية للنادي في ظل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها.