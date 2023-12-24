نتائج الاهلي مع صافرة محمد معروف قبل مواجهة سيراميكا في كأس الرابطة

أسندت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المحلي إلى محمد معروف.

واختارت لجنة الحكام في اتحاد الكرة محمد معروف لإدارة مباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوبترا، على أن يعاونه المساعدان سامي هلهل وسمير جمال.

وتم تعيين الحكم الرابع محمود البنا، بينما سيتواجد طارق مجدي كحكم فيديو مساعد “VAR” ويعاونه محمود أبو الرجال، إلى جانب حكم الـ VAR الاحتياطي هاني عبد الفتاح.

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نتائج الاهلي مع محمد معروف

وأدار محمد معروف من قبل عدة مباريات للنادي الاهلي في مختلف البطولات، والتي وصلت إلى 20 مباراة في بطولتي كأس مصر والدوري الممتاز.

ونجح النادي الاهلي في حسم الفوز لصالحه في 14 لقاءات من أصل 20، وحسم التعادل نتيجة 4 لقاءات أخرى، بينما تلقى المارد الأحمر هزيمتين فقط مع صافرة معروف

وتولى معروف إدارة 5 مباريات فقط لنادي سيراميكا، حقق الفوز في مباراة، وتعادل في لقائين وخسر مثلهما