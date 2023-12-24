نجم الزمالك السابق: "حزين ولا يمكن السكوت على ما حدث"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد ابوالعلا نجم الزمالك السابق إنه حزين للغاية لما وصل إليه حال نادي الزمالك بالفترة الماضية على جميع المستويات.

وقال "أبو العلا" عبر برنامج "الكابتن" على شاشة قناة dmc : "الزمالك مطالب بغرامات كبيرة تصل إلى حوالي نصف مليار جنيه بالإضافة إلى أزمة القيد، وكان لابد من ضم صفقات بمعايير محددة".

وأكمل: "حتى النجاحات التي تحققت كانت وليدة الصدفة وليست بناء على تخطيط سليم ووجود أسس حقيقية في ضم العناصر التي تستحق ارتداء قميص النادي".

وأوضح: "لابد من امتلاك الأبيض فريق سكاوتينج مميز بعيداً عن العشوائية، خاصة وأن الزمالك دخل مرحلة صعبة عطلته وسوف يستمر المسؤولين في تحمل فاتورتها لفترة طويلة ولم يكن ممكنا السكوت على ما حدث".

وأتم تصريحاته: "لابد من الاهتمام بالعناصر المميزة في قطاع الناشئين، إلى جانب عدم التفريط في أبناء النادي من المواهب التي رحلت بصورة مجانية".