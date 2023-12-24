كولر والشناوي في مؤتمر صحفي قبل مباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن يتحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص عن مباراة الأهلي سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري.

ويلتقي الفريق الأحمر، نظيره سيراميكا كليوباترا، غدا الإثنين، في قبل نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وسوف يعقد المؤتمر الصحفي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة بتوقيت القاهرة، بملعب محمد بن زايد، الذي يستضيف المباراة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى أبوظبي مساء السبت، قادمة من المملكة العربية السعودية، بعد انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، والتي حصد خلالها الميدالية البرونزية.