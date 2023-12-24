مبلغ خرافي.. 3 ألقاب وبرونزية المونديال تنعش خزينة الأهلي بجوائز ضخمة في 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: مصطفى جمال

واصل النادي الأهلي نجاحاته في عام 2023، بحصده الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، عقب انتصاره على أوراوا رد دياموندز الياباني، لتنتعش خزينة القلعة الحمراء بجائزة مالية جديدة، قد تساعد الفريق الأحمر على تعزيز صفوفه مستقبلًا خاصة على صعيد مركز المهاجم الصريح.

وكانت بطولة كأس مصر هي أولى ألقاب الأهلي في عام 2023، حيث فاز في المباراة النهائية على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليحصد جائزة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه.

وجاء لقب الأهلي الثاني على حساب بيراميدز أيضًا، في نهائي كأس السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات، بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف سجله علي معلول من ركلة جزاء، ليمنح فريقه جائزة وصلت إلى مليون دولار، حسبما أكد مصدر (تحفظ على الكشف عن هويته) لمصراوي.

وحقق الأهلي أهم ألقابه هذا الموسم، باستعادة بطولة دوري أبطال أفريقيا، والثأر من خصمه الوداد، بالتفوق عليه بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، ليستفيد من قرار كاف، بزيادة مكافأة البطل إلى 4 مليون دولار، أنعشت خزينة الشياطين الحمر.

وحسم الأهلي فوزه بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه، مستفيدًا من خسارة بيراميدز على يد سيراميكا كليوباترا، ورغم أن جائزة الدوري في موسمه الماضي غير معلنة بشكل رسمي، لكن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أشار إلى أنها وصلت نحو 300 ألف جنيه فقط وسيتم زيادته خلال الفترة المقبلة.

وواصل الأهلي حصد الجوائز المادية العملاقة، بحصوله على المركز الثالث في كأس العالم للأندية، ليتوج بجائزة الميدالية البرونزية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي تبلغ إلى 2.5 مليون دولار.

وأصبح مجموع جوائز الأهلي المادية هذا الموسم من البطولات التي توج بها، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية، قد وصل إلى 233 مليون جنيه تقريبًا.

كما نال الأهلي 250 ألف دولار جائزة وصيف بطولة السوبر الإفريقي، ثم مليون و700 ألف دولار مقابل وصوله للدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

ويكون مجموع جوائز الأهلي بإضافة هذه المبالغ هو 293 مليون جنيه مصري، وهو الرقم الذي قد يساعد المارد الأحمر على جلب صفقات قوية لتدعيم صفوفه، وعلى رأسها مركزي المهاجم الصريح وظهير أيسر بديل.