"قولت دي بطولة شرفية".. شوبير يوجه رسالة نارية بعد تتويج الأهلي ببرونزية المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية لمنتقدي إنجاز النادي الأهلي، بعد تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "الحقيقة أنا مش فاهم البعض عاوز أيه، خلينا نتخيل كدا أن النادي الأهلي صعد لنهائي البطولة وفاز على مانشستر سيتي وحقق لقب كأس العالم للأندية".

أضاف: "للأمانة أنا في البداية قولت دي بطولة شرفية، ولكن لما رحت حضرت البطولة وشفت الاهتمام الكبير من العالم كله بيها، وحضور إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وأيضا موتوسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي وتشجيعه القوي للأهلي".

أوضح: "لكن ييجي واحد يقولك ياعم برونزية أيه دي ميدالية نحاس هي دي بطولة، ده بيلاعب فرق رايحه تهزر، لكن أنا عاوز أقولكم أن الأهلي عامل نتائج خيالية من حيث الفوز بالمباريات وأرقام لاعبيه الكبيرة".

أكمل: "فيه أرقام سلبية طبعا فيه، بس لازم نبص للإيجابيات، ده جميع اللاعبين عندهم حالة من الحزن الشديد لعدم الفوز على فلومينينسي والتأهل للمباراة النهائية، وهي دي روح النادي الأهلي".

وأتم تصريحاته: "مش عاوز أرد على ناس ملهاش لازمة بصراحة، وبزعل لما حد يرد عليهم، النادي الأهلي مش محتاج تبرير، والكل شاف بنفسه الأداء والإنجاز، ولكن مش عارف البعض زعلان وحزين ليه؟، الأهلي هو الأفضل وخير ممثل للكرة الأفريقية".