باتشيكو: نسعى لاستغلال نظام البطولة والتتويج بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - علق البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على مواجهة فريق فيوتشر المقبلة في قبل نهائي بطولة السوبر المصري، بدولة الإمارات.

ووجه "باتشيكو" خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على التنظيم الرائع لبطولة السوبر المصري للأبطال بالإمارات، مشيدا بحسن الاستقبال والحفاوة التي لقيتها البعثة منذ لحظة وصولها.

أوضح المدير الفني لبيراميدز، أن البطولة قصيرة وبها أربعة أندية تعتبر من الأفضل في الكرة المصرية، وبيراميدز يلعب كل مبارياته من أجل الفوز.

أكمل: سوف نسعى للفوز على فيوتشر في اللقاء الأول، وهدفنا تقديم كرة عالية ومميزة والتأهل للنهائي، في ظل أن البطولة عدد مبارياتها قليل وبالتالي في الإمكان تحقيق بطولة في وقت بسيط.

أضاف: "سوف نبذل مجهودا مضاعفا خاصة وأن فيوتشر فريق متميز ولاعبين أقوياء والمواجهة دائما بين الفريقين بها إثارة كبيرة، وبيراميدز وصل إلى أبوظبي وهدفه الفوز في اللقاء الأول ثم بعدها يكون التركيز على اللقاء الثاني، والفريق تركيزه منصب بالكامل على مواجهة فيوتشر المهمة.

وأردف: بيراميدز قدم كرة قوية للغاية في جميع اللقاءات سواء محليا أو قاريا ولكن النتائج لم تكن أفضل شيء وكرة القدم تحمل بشكل مستمر العديد من النتائج المختلفة، وبيراميدز لعب آخر مباريات نهائية في كأس مصر والسوبر المصري ويسعى لأن يتوج باللقب، ومطالبا الحكام بأن يقدموا الصورة المميزة لكرة القدم المصرية في دولة الإمارات مثلما ستسعى الفرق الأربعة لأن تقدم أفضل ما لديها في البطولة.

وشدد: يغيب عن بيراميدز العديد من اللاعبين بسبب الإصابات التي يعاني منها وتحديدا أحمد الشناوي وإسلام عيسى وإبراهيم عادل وغيرهم من العناصر الأساسية، ولكن المجموعة الحالية يثق فيها كثيرا وفي قدرتها على تحقيق الانتصار في اللقاء الأول ثم التركيز في النهائي بعدها.

وأتم تصريحاته: منذ بداية الموسم لم يلعب الفريق مباراة واحدة بصفوف مكتملة بسبب الغيابات سواء للإصابة أو الإيقاف، وبيراميدز وصل لأبوظبي بخطة واضحة وبثقة في تحقيق اللقب.