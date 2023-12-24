أحمد الشناوي: حضرت مع بيراميدز للتتويج بالسوبر رغم الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز إن الفريق حضر إلى أبوظبي من أجل اللعب على لقب بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وأكمل "الشناوي"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن الفريق بكامل تركيزه على لقاء فيوتشر في بداية المشوار لأنه الأهم بكل تأكيد ومن الضروري الفوز به وبعدها يكون التفكير في باقي لقاءات البطولة.

أضاف "الشناوي" خلال المؤتمر الصحفي أن الجهاز الفني بالتشاور مع الإدارة قرروا اصطحاب جميع اللاعبين بمن فيهم المصابين لحضور البطولة والتواجد كأسرة واحدة في أبوظبي وبالفعل تواجد الجميع في الإمارات وهدفنا جميعا الفوز أولا في لقاء فيوتشر ثم التركيز فيما تبقى من مباريات بعدها.

وأوضح حارس مرمى بيراميدز، أنه مصاب في الضلوع وبكسر بسيط ويخضع حاليا لبرنامج علاجي تأهيلي مكثف ويأمل أن يصل بيراميدز للنهائي ويكون متواجدا مع الفريق في التتويج باللقب.