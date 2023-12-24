تجاوز أسطورة الأهلي.. رقم تاريخي وفريد لعلي معلول في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق الدولي التونسي علي معلول، لاعب الأهلي، إنجازًا تاريخيًا مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية.

وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية 2023 بعد فوزه على أوراوا الياباني (4-2).

رقم تاريخي وفريد لعلي معلول

وأصبح علي معلول صاحب أفضل معدل تهديفي للاعب محترف يشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

النسخة الحالية من كأس العالم للأندية شهدت على تألق معلول، الذي سجل هدفان وقدم تمريرة حاسمة.

معلول بعد مشاركته التاريخية مع الأهلي، رفع رصيد مساهماته التهديفية في مونديال الأندية، إلى 6 مساهمات بواقع 3 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

وبهذه الأرقام الفريدة، تخطى علي معلول، واحد من أساطير الأهلي السابقين، أمادو فلافيو، والذي شارك في 3 نسخ من مونديال الأندية، وله 3 أهداف وتمريرة حاسمة.

وحصل على معلول على الميدالية البرونزية مع الأهلي 3 مرات من 4 مشاركات، في رقم فريد من نوعي.

بينما فلافيو حصل على المركز الثالث في مرة واحدة من 3 مشاركات له مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويتساوى علي معلول مع فلافيو في تقديم أفضل مشاركة للاعب أجنبي في نسخة واحدة من مونديال الأندية، حيث إن الثنائي له هدفان

وتمريرة حاسمة، فلافيو في نسخة 2006 ومعلول في نسخة 2023.

لذا يمكننا القول إنه بين البرونزية الأولى والأخيرة، معلول يُعادل رقم فلافيو الذي ظل صامدًا حتى 17 عامًا.