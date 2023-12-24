شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي 2006 يفوز على الإسكان 20 / صفر فى بطولة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 فوزًا كبيرًا على ضيفه الإسكان، بنتيجة 20 - صفر، فى المباراة التى أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة منطقة القاهرة.

جاءت أهداف فوز الأهلي عن طريق عزت منصور (3 أهداف) ومحمد رضا (3 أهداف) وعمر محمود (3 أهداف) ويوسف إسلام (3أهداف) وعمر فتحي (هدفان) وعمرو محمد (هدفان) ورمزي يونس ومحمد بشير وآدم سمير وعلي الدين علاء بهدف واحد لكل منهم.

وبدأ أهلي 2006 المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جريشة.

الدفاع: عمار وليد حافظ - عبد الرحمن النحاس - أحمد رضا - أمير علاء.

الوسط: يوسف إسلام - آدم سمير - يوسف الجندي - محمد رضا - عزت منصور.

الهجوم: عمر فتحي.

وشارك علي الدين علاء بدلًا من أمير علاء، ومحمد بشير بدلًا من عزت منصور، ورمزي يونس بدلًا من عمار وليد حافظ، وعمر محمود بدلًا من عمر فتحي.

بهذا الفوز رفع أهلي 2006 رصيده إلى 34 نقطة من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على النصر للتصدير 5 - صفر، وعلى كهرباء شمال 4 - صفر، والشبان العالمية 8 - صفر، وعلى الإسكان 10 - صفر، وعلى الزهور 1 - صفر، وعلى مدينة نصر 11 - صفر، وتعادل مع الطيران 1 - 1، وفاز على الغابة 3 - صفر، وعلى النصر للتصدير 4 - صفر، وعلى كهرباء شمال 5 - صفر، وعلى الشبان العالمية 5/2، وعلى الإسكان 20 - صفر، مسجلًا 77 هدفًا مقابل 3 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كلاً من أحمد خطاب مديرًا فنيًا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق ومحمد فوزي أخصائي التدليك.