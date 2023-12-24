شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو والشناوى يعاينان ملعب الجزيرة قبل مواجهة مودرن فيوتشر فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، وأحمد الشناوي حارس المرمى على معاينة ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة قبل مباراة الغد أمام فيوتشر في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي فيوتشر فى الثالثة عصر غدٍ الاثنين باستاد محمد بن زايد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري بشكله الجديد.

ويؤدي بيراميدز تدريبه الأخير على الملعب استعدادا لمباراة الغد ويسبقه مؤتمر صحفي بحضور المدير الفني وأحمد الشناوي.

ويعتبر فريق بيراميدز الفريق الوحيد بين الفرسان الأربعة الذي لم يتوج بأي بطولة حتى الآن، حيث سبق لمودرن فيوتشر أن توج بكأس الرابطة فى النسخة الأولى، بينما توج سيراميكا بذات البطولة في نسختها الثانية، بينما يعد النادي الأهلي الأكثر تتويجاً بالبطولات في الكرة المصرية محلياً وأفريقيا. وجاءت القيمة التسويقية للفرق الأربعة المشاركة فى البطولة بحوالي 72 مليوناً و430 ألف يورو، ما يعادل 246 مليوناً و620 ألف جنيه مصرى.



باتشيكو والشناوى يعاينان الملعب