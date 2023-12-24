شكرا لقرائتكم خبر عن حكام السوبر.. معروف لمباراة الأهلى وسيراميكا وأمين عمر لبيراميدز وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قائمتى حكام مواجهتي الأهلي وسيراميكا، وفيوتشر مع بيراميدز، فى نصف نهائي كأس السوبر المصري.

‏واختارت لجنة الحكام محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا، ويعاونه سامي هلهل وسمير جمال، والحكم الرابع محمود البنا، بينما يتواجد طارق مجدي كحكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه محمود أبو الرجال، إلى جانب حكم الـ VAR الاحتياطي هاني عبد الفتاح.

‏كما تم اختيار أمين عمر لإدارة مباراة فيوتشر وبيراميدز، ويعاونه المساعدان أحمد توفيق ويوسف البساطي، والحكم الرابع محمد عادل، بينما سيتواجد محمود عاشور كحكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه أحمد حسام طه، إلى جانب حكم الـ VAR الاحتياطي وائل شعبان.