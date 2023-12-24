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منتخب الشباب يواصل تدريباته على فترتين لاختبار المحترفين ومزدوجى الجنسية

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القاهرة - سامية سيد - خاض اللاعبون المحترفون ومزدوجو الجنسية مرانهم الخامس اليوم خلال المعسكر الخاص المقام حالياً بالقاهرة، بقيادة وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب. 

 

أقيم مران اليوم على فترتين على الملعب الفرعي لفندق الإقامة، وتم تقسيم اللاعبين المتواجدين بالمعسكر وعددهم 40، إلى مجموعتين كل منها 20 لاعبا حتى يتمكن الجهاز الفني من متابعة اللاعبين وتقييمهم بشكل جيد عن قرب. 

 

وأدت المجموعة الأولى من اللاعبين مرانها في العاشرة صباحا ولمدة ساعة وربع الساعة وانتهت بتقسيمة، بينما بدأت المجموعة الثانية مرانها في الحادية عشرة ولمدة ساعة وربع الساعة أيضا. 

 

وانطلق الأربعاء الماضي معسكر منتخب الشباب للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية بالقاهرة ، وحرص وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب ، علي الترحيب باللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية  وأولياء الأمور قبل انطلاق المعسكر. 

 

يُقام المعسكر لأول مرة من نوعه ، في اطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب الذي يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة .

 

ويحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على متابعة مباريات دورى الجمهورية مواليد 2005 خلال الفترة الماضية ، ويقدم جهاز المنتخب تقريرا لوائل رياض عن جميع الفرق واللاعبين الذين ظهروا بمستوي مميز لضمهم لمعسكرات المنتخب.

 

 

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جانب من المران 

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مران المنتخب اليوم 

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اللاعبون المحترفون فى المعسكر 

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جانب من المران اليوم

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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