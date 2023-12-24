شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الزمالك يجهز القسط الأول من غرامة سبورتنج لشبونة تمهيداً لحل أزمة القيد.

الزمالك يجهز القسط الأول من غرامة سبورتنج لشبونة تمهيداً لحل أزمة القيد

جهز مسئولو نادى الزمالك قيمة القسط الأول من الغرامة المستحقة على النادى لصالح سبورتنج لشبونة، والموقعة على محمود عبد الرازق شيكابالا، والتى تسببت فى إيقاف قيد النادى.

الأهلي يكشف حقيقة وصول عروض رسمية للتعاقد مع محمد الشناوى

كشف مصدر بالنادى الأهلى حقيقة وصول عروض رسمية للتعاقد مع محمد الشناوى قائد الفريق، بعد تألقه فى كأس العالم للأندية التى أقيمت بالسعودية، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الأهلى لم يتلق أى عرض رسمى للتعاقد مع محمد الشناوى، حتى الآن، وفى حال وصول عروض سيتم دراستها واتخاذ القرار المناسب سواء للنادى أو الحارس المتألق".

باتشيكو والشناوى يعاينان ملعب الجزيرة قبل مواجهة مودرن فيوتشر فى السوبر

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، وأحمد الشناوي حارس المرمى على معاينة ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة قبل مباراة الغد أمام فيوتشر في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي.

الزمالك: زيزو لم يطلب الرحيل للشباب السعودى

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة طلب أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول بالنادى، الرحيل عن القلعة البيضاء، والانتقال إلى نادى الشباب السعودى.

انطلاق مباريات كأس الرابطة 7 يناير المقبل

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة يوم 7 يناير المقبل.

كولر يعيد أكرم توفيق للجبهة اليمنى للأهلي أمام سيراميكا فى السوبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، على إعادة أكرم توفيق لقيادة الجبهة اليمنى للمارد الأحمر فى مباراة سيراميكا بديلاً لمحمد هانى الظهير الأيمن للفريق.

الزمالك يُجهز دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين لصرفها الأسبوع المقبل

يُجهز مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، دفعة جديدة من مستحقات لاعبى الفريق لصرفها للاعبين خلال الأسبوع المقبل. وأكد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق النادى، أنه سيتم صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع المقبل، لتحفيزهم قبل المواجهات المقبلة سواء على مستوى بطولة الدورى أو الكونفدرالية الأفريقية.