شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين موديست وكهربا لقيادة هجوم الأهلى أمام سيراميكا فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، بين الثنائى الفرنسى أنتونى موديست ومحمود كهربا لاعبى الفريق لاختيار أحدهما لقيادة خط هجوم المارد الأحمر فى مباراة سيراميكا بالسوبر المصري.

وغاب موديست عن المباراتين الأخيرتين للأهلى فى كأس العالم للأندية بسبب الإيقاف، بعد تعرضه للطرد فى مباراة اتحاد جدة السعودى بالمونديال.

فيما شارك محمود كهربا فى مباريات الأهلى الثلاث بكأس العالم للأندية، وظهر بشكل مميز طوال أحداث البطولة.

وينهى فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة سيراميكا، المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين فى بطولة السوبر المصري بالإمارات.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الوحيد والأخير على ملعب المباراة، فى ظل وصوله أبو ظبى مساء أمس، السبت، بعد نهاية مشاركته في كأس العالم للأندية مساء الجمعة الماضى.

ويضع كولر الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة سيراميكا التي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها للصعود للمباراة النهائية ضمن خطة التتويج باللقب بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى والاكتفاء بحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وتستضيف الإمارات بطولة كأس السوبر المصري في شكله الجديد، والذي يشهد مشاركة 4 فرق لأول مرة في تاريخه، وهي الأهلي وبيراميدز وسيراميكا وفيوتشر.

ويواصل كولر رحلة استكشاف فريق سيراميكا بمشاهدة مبارياته بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالسوبر المصري بحثاً عن تذكرة الصعود لنهائى البطولة.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية تمهيداً لتلافيها في المباريات المقبلة التى تتسم بالحسم في ظل سعى المارد الأحمر للتتويج بالسوبر المصري بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى وضياع فرصة الصعود للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية.