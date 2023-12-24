شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يحتفل بعيد ميلاد قاسم قدرى مخطط الأحمال عقب المران.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة وائل رياض، واللاعبون المحترفون الموجودون بمعسكر المنتخب المقام حاليا بالقاهرة، على الاحتفال بعيد ميلاد الدكتور قاسم قدرى مخطط أحمال المنتخب فى أجواء رائعة بعد التدريب الذى أقيم اليوم على الملعب الفرعى لفندق الإقامة.

وشهد الاحتفال أجواء ممتعة، وحرص جميع أعضاء الجهاز على تقديم التهنئة للدكتور قاسم قدرى، فيما قام اللاعبون المحترفون بالغناء له بعدة لغات مختلفة قبل تقطيع التورتة.

وخاض اللاعبون المحترفون ومزدوجو الجنسية مرانهم الخامس اليوم خلال المعسكر الخاص المقام حاليا بالقاهرة ، بقيادة وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب.

أقيم مران اليوم على فترتين،على الملعب الفرعي لفندق الاقامة حيث تم تقسيم اللاعبين المتواجدين بالمعسكر وعددهم 40 لاعبا ، إلى مجموعتين كل منها 20 لاعبا حتى يتمكن الجهاز الفني من متابعة اللاعبين وتقييمهم بشكل جيد عن قرب.

وأدت المجموعة الأولى من اللاعبين مرانها في العاشرة صباحا ولمدة ساعة وربع الساعة وانتهت بتقسيمة، بينما بدأت المجموعة الثانية مرانها في الحادية عشرة ولمدة ساعة وربع الساعة أيضا.

وانطلق الأربعاء الماضي معسكر منتخب الشباب للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية بالقاهرة ، وحرص وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب ، علي الترحيب باللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية وأولياء الأمور قبل انطلاق المعسكر.

يُقام المعسكر لأول مرة من نوعه ، في اطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب الذي يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة .

ويحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على متابعة مباريات دورى الجمهورية مواليد 2005 خلال الفترة الماضية ، ويقدم جهاز المنتخب تقريرا لوائل رياض عن جميع الفرق واللاعبين الذين ظهروا بمستوي مميز لضمهم لمعسكرات المنتخب.



احتفال جهاز منتخب الشباب واللاعبين بعيد ميلاد الدكتور قاسم قدرى