شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى يكشف سر تواجده مع بعثة بيراميدز فى السوبر رغم الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، أن الفريق حضر إلى أبوظبي من أجل اللعب على لقب بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، وأن الفريق بكامل تركيزه على لقاء فيوتشر فى بداية المشوار لأنه الأهم بكل تأكيد، ومن الضروري الفوز به وبعدها يكون التفكير فى باقي لقاءات البطولة.

وأضاف الشناوى، خلال المؤتمر الصحفي، أن الجهاز الفني بالتشاور مع الإدارة قرروا اصطحاب جميع اللاعبين، بمن فيهم المصابون، لحضور البطولة والتواجد كأسرة واحدة فى أبوظبي، وبالفعل تواجد الجميع فى الإمارات وهدفنا جميعا الفوز أولا فى لقاء فيوتشر ثم التركيز فيما تبقى من مباريات بعدها.

الشناوي أوضح أنه مصاب في الضلوع وبكسر بسيط، ويخضع حاليا لبرنامج علاجي تأهيلي مكثف، ويأمل أن يصل بيراميدز للنهائي ويكون متواجدا مع الفريق في التتويج باللقب.