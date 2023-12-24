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أحمد الشناوى يكشف سر تواجده مع بعثة بيراميدز فى السوبر رغم الإصابة

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القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، أن الفريق حضر إلى أبوظبي من أجل اللعب على لقب بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، وأن الفريق بكامل تركيزه على لقاء فيوتشر فى بداية المشوار لأنه الأهم بكل تأكيد، ومن الضروري الفوز به وبعدها يكون التفكير فى باقي لقاءات البطولة.

 

وأضاف الشناوى، خلال المؤتمر الصحفي، أن الجهاز الفني بالتشاور مع الإدارة قرروا اصطحاب جميع اللاعبين، بمن فيهم المصابون، لحضور البطولة والتواجد كأسرة واحدة فى أبوظبي، وبالفعل تواجد الجميع فى الإمارات وهدفنا جميعا الفوز أولا فى لقاء فيوتشر ثم التركيز فيما تبقى من مباريات بعدها.

 

الشناوي أوضح أنه مصاب في الضلوع وبكسر بسيط، ويخضع حاليا لبرنامج علاجي تأهيلي مكثف، ويأمل أن يصل بيراميدز للنهائي ويكون متواجدا مع الفريق في التتويج باللقب.

 

ويعتبر فريق بيراميدز الفريق الوحيد بين الفرسان الأربعة الذي لم يتوج بأي بطولة حتى الآن، حيث سبق لمودرن فيوتشر أن توج بكأس الرابطة فى النسخة الأولى، بينما توج سيراميكا بذات البطولة في نسختها الثانية، بينما يعد النادي الأهلي الأكثر تتويجاً بالبطولات في الكرة المصرية محلياً وأفريقيا.

 

وجاءت القيمة التسويقية للفرق الأربعة المشاركة فى البطولة بحوالي 72 مليوناً و430 ألف يورو، ما يعادل 246 مليوناً و620 ألف جنيه مصرى.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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