شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مودرن فيوتشر: جاهزون لمواجهة بيراميدز ونسعى لتشريف الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، جاهزية فريقه لمواجهة الغد أمام بيراميدز فى نصف نهائي كأس السوبر المقام فى أبوظبي.

وقال ريكاردو فى المؤتمر الصحفي للمباراة، "استعددنا بشكل جيد للبطولة، لدينا ثقة كبيرة فى اللاعبين، ونتطلع لتقديم مباراة قوية، كل لاعبي فريقي جاهزون للمباراة، لعبنا خلال 18 يوما 5 مباريات، أمر صعب للغاية خاصة أننا لعبنا مباراتين منهما خارج مصر، ولكن كل العناصر جاهزة لمواجهة بيراميدز".

وأشاد ريكاردو بقوة بيراميدز مؤكدا أنه يمتلك عناصر قوية ومدير فنى جيد للغاية.

ووجه ريكاردو الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على حسن الاستقبال والتنظيم الرائع، مؤكداً أنه رغم صعوبة المباراة ولكنه يتمنى أن تكون المباراة قوية وتليق باسم الكرة المصرية.

ويختتم فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة بيراميدز، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الثالثة عصر غدٍ الاثنين ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصرى، والذي يقام بدولة الإمارات العربية.