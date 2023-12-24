الامارات | العين ينجو من فخ البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا العين من فخ مستضيفه البطائح، وتمكن من الفوز عليه 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد خالد بن محمد في الشارقة ضمن مواجهات الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين.

وافتتح كودجو لابا التسجيل للفريق الضيف «36»، ولكن سيكو بابا تمكن من تسجيل هدف التعادل للبطائح، «45+4»، لينتهي الشوط الأول عند التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ولكن العين نجح في الشوط الثاني من تدارك الموقف، عندما تمكن عمر اتزيلي من التقدم مجدداً «47»، ثم وسع اليخاندرو روميرو الفارق، بتسجيله الهدف الثالث «65».

ورفع العين رصيده إلى 25 نقطة لينتزع المركز الثاني بشكل مؤقت، فيما بقى رصيد البطائح عند 16 نقطة في المركز السابع.