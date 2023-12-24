إيان رايت يهاجم اَرسنال بسبب محمد صلاح وأرنولد

ياسر رشاد - القاهرة - وجه إيان رايت، أسطورة اَرسنال هجومًا كبيرًا على المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز، بعد التعادل أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وأكد رايت في تصريحات بصحيفة "مترو" الإنجليزية، عن أن أرنولد لا يجب منحه المساحات الكبيرة للتمرير بدون الضغط عليه، حيث أشار إلى أن لابد من عدم منح ظهير ليفربول المساحة للتمرير لمحمد صلاح، والذي دائمًا ما يذهب إلى منطقة الجزاء ويُشكل خطورة.

وأكمل إيان رايت تصريحاته: "زينتشينكو يُدرك ما أقوله بشكل جيد للغاية، حيث لاي يوجد الكثير من اللاعبين، الذين يمكنهم إيقاف محمد صلاح، عليك أن تبذل قصارى جهدك لتفعل ذلك لتمنعه من دخول منطقة الجزاء".

وأردف أسطورة اَرسنال تصريحاته: "هذه تعد التفاصيل الصغيرة التي يتحدث عنها المدرب الإسباني أرتيتا دائمًا من أجل تحقيق الفوز في المباريات".

وأوضح: "لا تستطيع منح محمد صلاح الوقت من أجل استلام تلك التمريرة، نفس الأمر بالنسبة إلى أرنولد، كان يجب أن يكون هناك لاعب بالقرب منه".

وأختتم إيان رايت تصريحاته: "لابد من قطع أحد لاعبي اَرسنال الكرة قبل وصولها إلى محمد صلاح، لكن للأسف لم يفعل أحد ذلك".

الجدير بالذكر أن ليفربول تعادل مع نظيره اَرسنال بهدف لكل فريق، في المباراة التي شهدت تسجيل محمد صلاح هدف التعادل للريدز.