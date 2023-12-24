وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يشهدان نهائي دوري مراكز الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي..

مركز شباب شيبه بطلًا لدوري مراكز شباب الشرقية



شَهِدَ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية؛ نهائي دوري مراكز الشباب توتال انرجيز بمحافظة الشرقية، علي ملعب مركز شباب أبو حماد بين فريقي كفر الحصر وشيبة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور لفيف من الرياضيين والإعلاميين والسادة النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة الشباب والرياضة وشركة توتال انرجيز.



وتوُج فريق مركز شباب شيبه بطلًا لدوري مراكز الشباب توتال انرجيز محافظة الشرقية، بعد تغلبه علي فريق مركز شباب كفر الحصر بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت علي ملعب مركز شباب أبو حماد، ليتأهل إلي التصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية.



في كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.



وأوضح وزير الشباب والرياضة أن تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة من ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي والتفاعل مع المجتمع المحلي، سعيًا لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.



وأكد الدكتور أشرف صبحي علي حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.



ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى متابعته بعناية تنظيم دوري مراكز الشباب من خلال الوزارة وشركة توتال، والسعي إلي توفير كافة الدعم والمساعدة اللازمة لإنجاح هذا الدوري وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم الشباب والرياضة، مشيرًا إلى العمل على زيادة الجوانب المتعلقة بالخطط التسويقية والترويجية والإعلانية للدوري، مع مراعاة الشق التربوى الذى تراعيه الوزارة فى منافسات الدورى واتخاذ الإجراءات الواجبة، وتطبيق اللوائح تجاه أى خروج عن النص.



وقال صبحي :"كل االشكر والتقدير إلي كل القائمين علي تنفيذ دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة، وبخاصة مع انطلاق نهائيات المحافظات، والجهد المشكور من جانب الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية من خلال الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وشركة توتال، وكل من له دور لخروج هذا النهائي بشكل ناجح وملفت".



من جانبه ، أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أهمية ممارسة الرياضة باعتبارها تساهم في بناء أجسام و عقول الشباب، وتعد إحدى الوسائل الهامه لاستغلال طاقاتهم بشكل إيجابي يعود بالنفع على المجتمع، مؤكدًا علي ضرورة إستمرار رعاية النشئ الصغير واكتشاف المهارات الإبداعية لديهم في مختلف الأنشطه الرياضية والثقافية والإجتماعية والإستفادة منها في المجالات التنموية.



وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب والرياضة، ولا تألوا جهدا في تقديم كامل الدعم والمساندة للقطاع لدوره الهام في تشكيل الوعي والوجدان لدى الشباب باعتبارهم القوه الفعالة لبناء وتنمية المجتمع والذي يتفق تماماً مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان، مشيدًا بأداء للفريقين والذي اتسم بالندية والروح الرياضية العالية.



حضر نهائي محافظة الشرقية كوكبة من نجوم الرياضة وفي مقدمتهم، الكابتن أحمد شوبير، الكابتن ربيع ياسين، الكابتن محمد صلاح، الكابتن نصر ابراهيم، الكابتن تامر عبد الحكيم، والكابتن ماهر همام، والسادة النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أحمد أباظة، ثروث سويلم، لطفي شحاتة، مجدي عاشور، يسري اباظة، وهند حازم.



كما شهد النهائي، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وسام فاروق مدير الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، أحمد أيوب مدير إدارة المحطات بشركة توتال إنرجيز وممثل الشركة، ورشا جلال مدير ادارة التسويق المسئولية الاجتماعية وخدمة عملاء توتال إنرجيز للتسويق مصر.



