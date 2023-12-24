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وولفرهامبتون يتقدم على تشيلسي

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح وولفرهامبتون في تسجيل هدف التقدم على نظيره ، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف الذئاب عن طريق ماريو ليمينا في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني من المباراة، والتي انطلقت في الثالثة من مساء اليوم الأحد، والتي يشهدها ملعب مولينيكس.

وبدأ تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

الدفاع: مالو جوستو، أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل.

الوسط: شيموانيا أوجوشوكو، كونور جالاجير.

أمامها: رحيم ستيرلينج، كول بالمر، نيكولاس جاكسون.

الهجوم: أرماندو بروخا.

فيما جاء تشكيل وولفرهامبتون لمواجهة تشيلسي، كالتالي:

حراسة المرمى: خوسيه سا.

الدفاع: توتي جوميز، كريج داوسون، ماكس كيلمان.

الوسط: ريان نوري، جواو جوميز، ماريو ليمينا، نيلسون سيميدو، بابلو سارابيا، هوانج هي تشان.

الهجوم: ماتيوس كونيا.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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