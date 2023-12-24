قبل انطلاقها الرسمي غدًا .. كل ما تريد معرفته عن مسابقة السوبر المحلي في نظامها الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف دولة الإمارات غد الإثنين ، مسابقة السوبر المحلي المصري في نظامها الجديد بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى ، بدلاً من إقامة مواجهة وحيدة تجمع بطل الدوري وبطل الكأس على غرار السنوات الماضية.

نظام البطولة الجديد ..

وتقام منافسات النسخة المحلية من السوبر بمشاركة بطل الدوري، بطل كأس مصر، بطل كأس رابطة الأندية المصرية، وصيف الدوري، وفي حالة حصد أي فريق لقبي الدوري والكأس معًا يشارك تلقائيًا في السوبر وصيف مسابقة كأس مصر.

وفي حالة تتويج أي فريق أيضًا ببطولتين مختلفتين مثل كأس الرابطة وكأس مصر سيتم اختيار فريقا آخرًا بناء على مركزه في مسابقة الدوري وتواجده في المربع الذهبي.

وتبدأ في تمام السابعة من مساء غد الإثنين مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات ، لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المحلي التي تقام بمشاركة أربعة فرق في نظام جديد للمرة الأولى.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

ويلاقي الفائز من هذه المواجهة الطرف الآخر الفائز من المواجهة الأخرى بين بيراميدز ومودرن فيوتشر.

ويخوض الأهلي المنافسات باعتباره بطلاً لمسابقة الدوري الممتاز خلال النسخة الأخيرة ، بينما تأتي مشاركة فريق بيراميدز بصفته وصيفًا للدوري ، سيراميكا بطل كأس الرابطة ، مودرن فيوتشر رابع مسابقة الدوري.

جوائز البطولة ..

كانت اللجنة المنظمة للبطولة في نسختها الأولى ، قد أعلنت خلال وقت سابق حصول الفريق المتوج بلقب بطولة السوبر المحلي على 250 ألف دولار وميدالية ذهبية، بينما يحصل صاحب الوصافة على قيمة مالية تقدر بـ 125 ألف دولار، وميدالية فضية، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 75 ألف دولار وميدالية برونزية.

بينما يحصل صاحب الترتيب الرابع والأخير على مبلغ 50 ألف دولار.