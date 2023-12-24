شاهد بالفيديو.. هدف وولفرهامبتون الأول في شباك تشيلسي بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق وولفرهامبتون على نظيره تشيلسي، في الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

سجل هدف وولفرهامبتون اللاعب ماريو ليمينا في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

وكانت مواجهة وولفرهامبتون وتشيلسي قد انطلقت في الثالثة من مساء اليوم الأحد، حيث يشهدها ملعب مولينيكس معقل الذئاب.

مشاهدة هدف وولفرهامبتون الأول أمام تشيلسي

وكان تشيلسي قد بدأ المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: دوردي بيتروفيتش.

بينما جاء في خط الدفاع: مالو جوستو، أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل.

فيما حل في خط الوسط: جوشوكو، كونور جالاجير، رحيم ستيرلينج، كول بالمر، نيكولاس جاكسون.

خط الهجوم: أرماندو بروخا.

بينما جاء تشكيل وولفرهامبتون خلال المباراة:

حارس المرمى: خوسيه سا.

خط ىالدفاع: توتي جوميز، كريج داوسون، ماكس كيلمان.

خط الوسط: ريان نوري، جواو جوميز، ماريو ليمينا، نيلسون سيميدو، بابلو سارابيا، هوانج هي تشان.

خط الهجوم: ماتيوس كونيا.