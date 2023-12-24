أرقام 2023 .. عام الذهب والبرونز يُنعش خزينة الأهلي بعوائد مالية تاريخية

ياسر رشاد - القاهرة - في إنجاز متكرر للأهلي ، تمكن الأحمر من إنهاء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية محتلاً الترتيب الثالث والميدالية البرونزية ، بعد فوزه على أوراوا الياباني برباعية لهدفين ، خلال المواجهة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي.



وحصل الأهلي على قيمة الجائزة المالية من الفيفا والمقدرة بـ 2.5 مليون دولار للفريق المتوج بالترتيب الثالث.

كما تلقى الأهلي مكافأة مالية منتصف العام الجاري قدرت بـ 4 ملايين دولار من قبل الماق نظير الفوز بلقب دوري أبطال أفريقا وفقا للزيادة التي أقرها أخيرًا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على جوائزه للمشاركين في بنسخة 2023.

وامتدادًا للجوائز المالية ، حصل الأهلي على المكافآت المحلية نظير حصده لقبي السوبر المصري تحت قيادة كولر ، إضافة إلى بطولتي الدوري العام والكأس.

مشاركات اللاعبين المونديالية ..

ونظير تواجد لاعبيه في بطولة كأس العالم بقطر 2022 ، حصد النادي الأهلي مبلغ 250 ألف دولار نظير مشاركة لاعبه السابق الذي غادر الفريق الأحمر العام الماضي بدر بانون مع منتخب بلاده المغرب في منافسات بطولة كأس العالم بقطر والمشاركة معهم في الوصول إلى الدور قبل النهائي قبل الخسارة أمام فرنسا، في إنجاز عربي أفريقي الأول من نوعه.



كذلك على مبلغ 180 ألف دولار نظير مشاركة التونسي علي معلول مع منتخب بلاده تونس في نسخة المونديال ذاتها.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في هذا الصدد منح النادي الذي شارك معه اللاعب آخر عامين والمتواجد في المونديال مبلغ يقدر بـ 10 آلاف دولار عن كل يوم يقضيه في معسكر منتخب بلاده.

انتقالات اللاعبين ..

وخلال شهر أغسطس من العام الماضي ، تسلم مجلس إدارة النادي الأهلي قيمة مالية قدرت بـ مليون ونصف دولار كقيمة أولى من صفقة انتقال لاعب الوسط حمدي فتحي إلى الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية والتي قدرت قيمتها بـ 3 ونصف مليون يورو ، بفترة تعاقد تمتد 4 مواسم.

كما حصد الأهلي مبلغ 500 ألف يورو نسبة إعادة بيع مهاجمه السابق أليو بادجي.مهاجمه السابق إلى نادي بوردو الفرنسي والذي انتقل إليه من نادي أميان.

كما نال الأهلي أخيرًا مبلغ مليون و800 الف دولار كقيمة صفقة لاعبه محمد شريف الذي انتقل إلى نادي الخليج السعودي بيعًا نهائيًا.