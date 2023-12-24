موعد مواجهة المنتخب الوطني الودية أمام تنزانيا .. استعدادًا لأمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في القاهرة نظيره التنزاني وديًا مساء يوم 7 يناير من العام المقبل ، قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية بتواجد الفراعنة .





وتستضيف دولة كوت ديفوار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير من عام 2024.

ويشارك المنتخب الوطني في منافسات أمم أفريقيا بالمجموعة الثانية رفقة منتخبات “غانا والرأس الأخضر وموزمبيق”.

السوبر المصري في ثوب جديد ..

وعلى صعيد المنافسات المحلية ، تنطلق في تمام السابعة من مساء غد الإثنين مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات ، لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المحلي المستحدثة في نظامها الجديد والتي تقام بمشاركة أربعة فرق في نظام جديد للمرة الأولى.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

ويلاقي الفائز من هذه المواجهة الطرف الآخر الفائز من المواجهة الأخرى بين بيراميدز ومودرن فيوتشر.

ويخوض الأهلي المنافسات باعتباره بطلاً لمسابقة الدوري الممتاز خلال النسخة الأخيرة ، بينما تأتي مشاركة فريق بيراميدز بصفته وصيفًا للدوري ، سيراميكا بطل كأس الرابطة ، مودرن فيوتشر رابع مسابقة الدوري.