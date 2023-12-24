شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: نجاهد من أجل تحقيق بطولة لبيراميدز.. وهدفنا لقب السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الله السعيد، قائد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، أن جميع اللاعبين والجهاز الفنى على قلب رجل واحد، وهدف الجميع هو الفوز على مودرن فيوتشر، ثم التأهل لنهائى بطولة السوبر المحلى.

وأضاف السعيد، فى تصريحات صحفية، أن الجميع فى بيراميدز يجاهد من أجل تقديم شىء للنادى، وتحقيق بطولة، موضحًا أن تركيز اللاعبين لتقديم مستوى مميز أمام فريق قوى بحجم مودرن فيوتشر والوصول لنهائى السوبر لإقتناص اللقب.

وأشار عبد الله إلى أن الفريق منذ وصوله إلى الإمارات والجميع فى حالة تركيز شديد، وبطولة السوبر كانت فى البداية من مباراة واحدة لكن تم تعديل نظامها لأول مرة، ونسعى للتتويج.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي فيوتشر فى الثالثة عصر غدٍ الاثنين باستاد محمد بن زايد فى الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصرى بشكله الجديد.