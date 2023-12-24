شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنظم تصفيات المنطقة الخامسة للطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت مصر على حق استضافة تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية أكرا 2024. وتستضيف مصر التصفيات ”رجال وسيدات” بمشاركة منتخبات كينيا ورواندا و بروندي وأوغندا وإثيوبيا ومنتخب مصر المستضيف، على أن تقام التصفيات فى الفترة من 22 الى 29 يناير 2024.

وتقام دورة الألعاب الإفريقية في العاصمة الغانية أكرا فى شهر مارس 2024 فى الفترة من 8 إلى 23 مارس 2024.

يذكر أن منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة قد ضمن التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بأفضلية الكوتا القارية بعد انتهاء التصفيات التي أقيمت باليابان.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد توج هذا العام ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال على حساب المنتخب الجزائري وهي البطولة التي استضافتها مصر فيما حقق المنتخب المصري للكرة الطائرة للسيدات المركز الثاني بعد خسارته أمام نظيره الكيني في المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للسيدات التي أقيمت في الكاميرون.