شكرا لقرائتكم خبر عن غنام محمد: مواجهة مودرن فيوتشر أمام بيراميدز صعبة ونعرف المنافس جيداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى غنام محمد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، إعجابه الشديد بتنظيم أبوظبي لبطولة كأس السوبر المصري بشكلها الجديد فى الإمارات. وقال غنام فى المؤتمر الصحفي للمباراة، "شكراً أبوظبي على التنظيم الرائع وحسن الاستقبال، مباراة صعبة بكل تأكيد أمام فريق نعرفه جيداً ويعرفنا جيداً"، متمنياً أن تكون المباراة قوية وتليق باسم الكرة المصرية.

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نظيره بيراميدز غدًا الإثنين على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي بأبو ظبي فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت الإمارات.

ويختتم فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة بيراميدز، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الثالثة عصر غدٍ الاثنين ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصرى، والذي يقام بدولة الإمارات العربية.