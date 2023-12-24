شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل وجريندو يقتربان من قيادة هجوم البنك الأهلى أمام بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائى أسامة فيصل ومحمد جريندو من قيادة هجوم فريق البنك الاهلى فى مواجهة بلدية المحلة غدا فى بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

ويسعى طارق مصطفى لتكوين تشكيل أساسى هجومى للضغط على المنافس منذ بداية اللقاء وذلك لتحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط قبل التوقف الدولى لمدة ما يقرب من 45 يوما لخوض منتخب مصر منافسات بطولة الأمم الافريقية 2024 بكوت إيفوار.

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الأهلى نظيره بلدية المحلة باستاد المحلة ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" وتقام المباراة غدا فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الأخير فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 3 نقاط، حيث تعرض للهزيمة في 8 مباريات والفوز فى مباراة واحدة، ولم يتمكن من التعادل فى أى مباراة.