شكرا لقرائتكم خبر عن رغم غيابه عن البعثة.. ناصر ماهر يدعم لاعبي مودرن فيوتشر أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم ناصر ماهر صانع العاب فريق مودرن فوتشر زملاءه بالفريق برسالة على إنستجرام قبل خوض مباريات بطولة كأس السوبر المحلى، وكتب ناصر ماهر "بالتوفيق لكل زملائى في مباريات السوبر المصرى".

ويختتم فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة بيراميدز، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الثالثة عصر غدٍ الاثنين ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصرى، والذي يقام بدولة الإمارات العربية.

وتشهد النسخة المرتقبة مشاركة كل من، النادي الأهلي بطل دوري وكأس الموسم الماضي، بيراميدز وصيف الدوري والكأس، مودرن فيوتشر رابع دوري الموسم الماضي، وسيراميكا بطل كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الثانية.

وكانت بعثة فريق مودرن فيوتشر قد وصلت مساء الجمعة إلى أبو ظبي، استعداداً لخوض بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وحرص مجلس أبو ظبي الرياضي على استقبال بعثة الفريق فى المطار، وتم تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالدخول.

وتضم بعثة مودرن فيوتشر المتواجدة حالياً بالإمارات 24 لاعباً وهم: محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، باسم علي، علي الفيل، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد،محمد صادق، عمر محمد، جوناثان نجويم، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، اموراني حساني، احمد عاطف، مروان محسن، عمر السعيد.