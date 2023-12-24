تعديل ملعب مباراة زد والداخلية فى الجولة العاشرة بدوري nile

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل ملعب مباراة زد إف سي والداخلية المقرر إقامتها فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل، فى الجولة العاشرة من دوري nile موسم 2023-2024.

وأجرت لجنة المسابقات تعديلا على مكان إقامة المباراة نظرا لعدم جاهزية استاد القاهرة لتقام باستاد المقاولون العرب بدلا من القاهرة.

ومن جانب آخر، يستعيد فريق الداخلية جهود مدافعه أحمد عماد في مباراته أمام زد الأربعاء المقبل، بعد انتهاء إيقافه في مباراة الفريق الشرطي أمام سموحة الأخيرة بالدوري.

ويعكف الجهاز الفني لفريق الداخلية بقيادة هيثم شعبان على تجهيز محمد مجدي الحارس البديل للمشاركة أساسيا في مباراة فريقه أمام زد يوم 27 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، بعد إصابة محمود الزنفلي في المباراة الماضية أمام سموحة.

وشارك محمد مجدي بديلا في مباراة سموحة الماضية بعد تعرض الزنفلي للإصابة، قبل أن يتم تجهيزه للمشاركة أساسيا في المباراة المقبلة.

وتعرض الزنفلي للإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مباراة سموحة الأخيرة ولم يكمل اللقاء، حيث شارك محمد مجدي بدلا منه.

ويستعد فريق الداخلية لمباراته أمام زد يوم 27 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.