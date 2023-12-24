الامارات | عجمان يُعمق جراح «الملك» ويبعده عن صراع المنافسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عمّق عجمان من أزمات الشارقة، وتعادل معه اليوم الأحد على ملعبه وبين جماهيره بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في الإمارة الباسمة ضمن الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، ليبتعد "الملك" خطوة كبيرة عن صراع المنافسة على اللقب.

وسبق لفريق الشارقة أن تعادل بالنتيجة ذاتها وعلى ملعبه أيضا مع شباب الأهلي في المباراة التي جمعتهما قبل أربعة أيام والتي كانت مؤجلة من الجولة التاسعة.

ورفع الشارقة رصيده للنقطة 22 متخلفا بفارق خمس نقاط عن الوصل صاحب الصدارة والذي سيلعب مع شباب الأهلي مساء اليوم الأحد، كما رفع عجمان هو الأخر رصيده للنقطة 11 في المركز 11.

وكان فريق عجمان هو السباق بالتقدم عن طريق علي مدن، مستغلا كرة أخطاء دفاع الشارقة في ابعادها ليودعها برأسه داخل الشباك «6».

وتمكن اللاعب حمد فهد من تسجيل التعادل للشارقة بعد كرة عرضية تلقاها من عثمان كمارا ليُسددها بيسراه من زاويا صعبة لتسكن شباك الحارس علي الحوسني«22».