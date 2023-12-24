تصنيف فيفا للأندية المرشحة لمونديال 2025 .. الأهلي في الصدارة ضامنًا التواجد والزمالك أخيرًا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، التصنيف الخاص بأندية قارة أفريقيا والذي تم من خلاله تحديد الأندية الأفريقية التي من المقرر لها المشاركة في نسخة كأس العالم للأندية ٢٠٢٥ في نظامها الجديد.

وجاء النادي الأهلي في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي بواقع 110 نقاط، بينما جاء في المركز الثاني الوداد المغربي برصيد 102 نقطة، وفي الترتيب الثالث حل فريق صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 81 نقطة.

ورابعا بقائمة الأندية الأفريقية تواجد فريق الترجي التونسي، وجاء خامسًا شباب بلوزداد الجزائري، وسادسًا بترو أتلتيكو الأنجولي.

بينما جاء فريق سيمبا التنزاني في المركز السابع في التصنيف، وجاء خلفه الرجاء المغربي في المركز الثامن، تلاه الهلال السوداني في المركز التاسع، بعده حوريا كوناكري الغيني في المركز العاشر، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المركز الحادي عشر.

بينما حل الزمالك في المركز الثاني عشر والأخير.

وأشار فيفا إلى ضمان الثنائي الأهلي والوداد المغربي التأهل وترشيح صن داونز الجنوب أفريقي، بقوة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٥.