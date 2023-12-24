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مشاهدة ملخص وأهداف مباراة وولفرهامبتون وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق وولفرهامبتون الفوز على نظيره بنتيجة 2/1، ضمن منافسات الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم ماريو ليمينا بالهدف الأول للوولفز في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني، بينما ضاعف زميله مات دوهيرتي النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

 فيما قلص كريستوفر نكونكو النتيجة للبلوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من زمن اللقاء، لتنتهي مواجهة وولفرهامبتون أمام تشيلسي بفوز الأول بنتيجة 2/1.

وعلى الرغم من السيطرة الكبيرة من جانب البلوز على مجريات المباراة، لكن الوولفز نجح في الفوز بالمباراة.

واستطاع وولفرهامبتون الوصول للنقطة الـ 22 في المركز الـ11، ليتساوي مع تشيلسي، والذي يحل في المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط.

مشاهدة ملخص مباراة وولفرهامبتون وتشيلسي

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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