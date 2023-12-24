الشناوي: مواجهة الأهلي وسيراميكا صعبة والفوز بالسوبر هدفنا

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، إن المباراة صعبة والفريق المنافس قوي وسبق وواجهه الأهلي من فترة وجيزة هذا الموسم في الدوري.

أضاف: الفريق وصل إلى الإمارات أمس قادمًا من السعودية بعد المشاركة في كأس العالم للأندية، واليوم نبدأ التحضير لمباراة سيراميكا في بطولة السوبر المصري، وهي بطولة مهمة جدًّا بالنسبة إلينا، وهذا ما تم تأكيده اليوم في بداية التحضير للمباراة، وقبل خوض المران الأول للفريق في أبو ظبي والجميع جاهز لخوض اللقاء وهدفنا الوصول للنهائي.

واختتم الشناوي حديثه قائلًا: الفريق أغلق تمامًا صفحة كأس العالم للأندية بعد التتويج بالميدالية البرونزية والجميع يفكر حاليًّا في بطولة السوبر المصري ويركز في مباراة الغد مع سيراميكا، ونحن تعودنا على توالي البطولات وبدأنا التحضير مع محلل الأداء لدراسة المنافس وكيفية تحركات لاعبيه في الملعب.

وأتم: قدمنا مباريات كبيرة وأداءً قويًّا في بطولة العالم للأندية، وأود أن أتوجه بالشكر لزملائي وللجهاز الفني وللجماهير التي زحفت خلفنا وننتظر حضورهم غدًا في مباراة سيراميكا.