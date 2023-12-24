أشرف صبحى: ثقافة الممارسة الرياضية أصبحت واقعاً ملموساً داخل المجتمع المصرى

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، ختام دورى الأحياء والساحات الشعبية الذى نفذته الوزارة متمثلةً فى الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية .

وكانت فعاليات الدورى قد انطلقت فى أول يونيو الماضى للتنافس فى رياضات "كرة القدم، كرة اليد، تنس الطاولة"، وذلك لمواليد ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ و٢٠١٠.

وشارك فى الدورى ٢٦١٨ فرد من لاعبين وفنيين وإداريين، ح التصفيات النهائية على مستوى محافظة الشرقية بالصالة المغطاة بالزقازيق ، وقام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى بالدورى.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على نهج الوزارة المستمر نحو التوسع فى إقامة البرامج والمشروعات الرياضية لنشر ثقافة الممارسة الرياضية بالمجتمع، وهو الأمر الذى بات واقعاً من حيث زيادة عدد الممارسين لمختلف الألعاب الرياضية، علاوة على الأعداد الكبيرة من النشء والشباب والمواطنين الذين يشاركون فى مختلف الماراثونات والأنشطة الرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

أشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز الذى ظهر عليه المشاركون فى فعاليات دورى الأحياء والساحات الشعبية بمحافظة الشرقية ، ووجود العديد من المواهب الناشئة، مقدماً الشكر والتقدير لكل من ساهم فى نجاح فعاليات الدورى ، والخروج به فى صورة حضارية.



حضر ختام الدورى عدد من السادة أعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية، ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومن وزارة الشباب والرياضة كل من اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب ، الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية.