5 مدافعين من المنتظر تألقهم في كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أقتربت بطولة كأس أمم أفريقيا من الإنطلاق والتي تستضيفها كوت ديفوار على ملاعبها، وسط منافسة شرسة بين كبار القارة السمراء للظفر باللقب الأفريقي.

ويتصارع 24 منتخب على لقب كأس أمم أفريقيا للتتويج بالبطولة، وتعد منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس وكوت ديفوار والكاميرون بالإضافة للسنغال حامل اللقب، ونيجيريا.

ونسلط الضوء على في التقرير على أبرز المدافعين الذين من المتوقع تألقهم في بطولة كأس أمم أفريقيا.

منتصر الطالبي:

يعد منتصر الطالبي من المدافعين الشباب المميزين في منتخب تونس، ويقدم مستوى رائع مع فريقه لوريان الفرنسي.

ويعد منتصر الطالبي صاحب ال25 عاما من العناصر الأساسية التي يعول عليها مدربه بصفوف فريق لوريان، وشارك في كافة المباريات بالدوري الفرنسي 17 مباراة، وخرج بنظافة شباك في مباراتين.

وصل معدل قطع للكرة إلى 1.5 مرة في المباراة الواحدة، واستعادة الكرة بمعدل 4.5 مرة، واستخلاص الكرة بمعدل 3.9 مرة، أما معدل الالتحامات الناجحة وصلت إلى 4.5، بنسبة 59%، وحصل على بطاقتين صفراء.

أوديلون كوسونو:

يعتبر أوديلون كوسونو من اللاعبين المميزين في خط الدفاع لما يقدمه مع منتخب كوت ديفوار، وباير ليفركوزن في موسم استثنائي مع فريقه، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني.

ويتميز صاحب ال22 عاما بالعديد من الامكانيات خاصة في مرحلة البناء من الخلف، ويعول عليه مدربه في ليفركوزن، تشابي ألونسو بشكل كبير، لما يملكه من مميزات، كما أنه يستطيع اللعب على الجانب الأيمن كظهير، وخرج بنظافة الشباك في خمس مناسبات، ووصل معدل اعتراضاته على الكرة إلى 1.5 مرة في المباراة الواحدة، ومعدل استعادة الكرة إلى 6.5 في المرة الواحدة، أما الالتحامات وصلت إلى نسبة 54%، أما استخلاص الكرة بمعدل 1.7 للمرة الواحدة.

رامي بن سبعيني:

يعتبر رامي بن سبعيني من المدافعين المميزين في صفوف المنتخب الجزائري، ولاعب بوروسيا دورتموند، والتي يعول عليها مدربي الفريقين سواء النادي أو المنتخب الجزائري.

ويقدم المدافع الجزائري رامي بن سبعيني من الركائز الأساسية في منتخب الجزائر وفريق بوروسيا دورتموند، ويشارك صاحب ال28 عاما مع فريقه بشكل أساسي ويعول عليه المدرب كمدافع ثالث أو ظهير أيسر في المباريات لما يقدمه من مستويات مميزة مع أسود الفيستيفال.

ويصل معدل اعتراضه للكرات ب1.2 في المباراة الواحدة، واستعادة الكرة بمعدل 6.2، أما استخلاص الكرة وصل المعدل إلى 2.2، فيما معدل الالتحامات الناجحة إلى 72%.

أدمو نجالو:

يتوهج أدمو نجالو مدافع نورتشلاند الدنماركي ومنتخب بوركينا فاسو من المدافعين المتألقين ويعتبر من أفضل الصاعدين في القارة السمراء، ويملك صاحب ال 21 عاما أكثر من عرض من أندية اوروبية كبيرة مهتم بالتعاقد معه.

صنع النجم البوركينابي هدفين، فضلا عن ادواره المميزة كمدافع، ووصل معدل قطعه للكرة إلى 0.7 في المباراة الواحدة، واستعادة الكرة إلى 3.2 مرة، واستخلاص الكرة إلى 2.5 مرة، والالتحامات الناجحة إلى 54%.

شادي رياض:

يتألق المغربي شادي رياض لاعب ريال بيتيس المعار من صفوف نادي برشلونة، مع فريقه الأندلسي ويقدم مستويات مميزة رغم صغر سنه.

ويعد صاحب ال20 عاما أحد الخيارات التي قد نراها مع منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا، وسط أنباء ليست قوية حول اهتمام إسبانيا بضمه، وقدم اللاعب شادي رياض مستويات جيدة، وخرج بنظافة شباك مع بيتيس في 3 مباريات، ووصل معدل الاعتراضات على الكرة إلى 0.8 في المباراة الواحدة، واستعادة الكرة 5.1 مرة، واستخلاص الكرة 4.5 مرة، ونسبة الالتحامات الناجحة إلى 61%.