ريال مدريد يحسم موقفه من تجديد عقد توني كروس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف نادي ريال مدريد من تجديد عقد الألماني توني كروس نجم وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد كروس مع نادي ريال مدريد بشكل رسمي في 30 يونيو عام 2024 المقبل، أي يحق للاعب التوقيع إلى أي نادي بشكل مجاني في الصيف المقبل.

طالع أيضًا: سيطرة لـ الاهلي.. 10 أرقام قياسية من تاريخ كأس السوبر المصري

وأكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن إدارة نادي ريال مدريد تفكر في تجديد عقد كروس لمدة موسم واحد إضافي، وتنوي كسر القاعدة في النادي الملكي الخاصة بعدم الاحتفاظ باللاعبين أصحاب الأعمار الكبيرة.

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من رغبة نادي ريال مدريد في الاحتفاظ بـ كروس لموسم إضافي داخل النادي، ولكن اللاعب لم يحسم موقفه بشأن مستقبله بعد خاصة وأن رغبته هي الاعتزال وهو في قمة مستواه، وسيحسم مستقبله ويبلغ ناديه بقراره في شهر مارس عام 2024 المقبل.

وشارك كروس صاحب الـ 33 عاما، في 23 مباراة مع فريق ريال مدريد خلال هذا الموسم 2023/2024 بمختلف البطولات، وصنع خلالها 6 أهداف وسجل هدفا وحيدا.