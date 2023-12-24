رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن توصله لاتفاق مع السير راتكليف لشراء حصة في النادي

توصلت إدارة نادي مانشستر يونايتد، اليوم الأحد،لاتفاق يقضي بأن السير جيم راتكليف سيستحوذ على حصة تصل إلى 25 % من النادي.

وقال أفرام جلايزر وجويل جلايزر الرئيسان التنفيذيان في النادي: “يسعدنا أن نتوصل إلى هذه الصفقة مع راتكليف وشركة إنيوس “.

وأضاف: “هذه الصفقة تأتي كجزء من الاستراتيجية التي أعلنا عنها في نوفمبر 2022”.

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وتابعا: “التزمنا بالنظر لمجموعة متنوعة من البدائل للمساعدة في تعزيز مانشستر يونايتد مع التركيز على تحقيق النجاح لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية”.

وأشار الثنائي: “يجلب السير جيم وشركة إنيوس ثروة من الخبرة التجارية بالإضافة للالتزام المالي الكبير للنادي”.

وختما: “من خلال هذه الشركة سيتمكن مانشستر يونايتد من الوصول لمحترفين متمرسين ذوي أداء عالي وذوي خبرة في قيادة النادي ويمتلك مانشستر يونايتد أشخاص موهوبين في جميع أنحاء النادي ورغبتنا في التحسين دائماً على كل المستويات للمساعدة في تحقيق مزيد من النجاح لجماهيرنا العظيمة في المستقبل”.