نافاس يحسم موقفه النهائي من الرحيل عن باريس سان جيرمان

حسم الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، موقفه النهائي بشأن مستقبله مع الفريق الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الأحد، أنه كان من الممكن أن تكون فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فرصة ممتازة لنافاس، للعثور على ناد جديد، وتخليص باريس من فاتورة عقده الكبير.

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لكن الحارس الكوستاريكي الدولي (37 عاما) قرر الاستمرار إلى نهاية عقده، والرحيل مجانا في صيف 2024، سعيا للحصول على راتب كبير مع صفقة انتقال مجانية.

ورجحت الصحيفة أن يكون الدوري السعودي أو الأمريكي، الوجهة الأقرب لحارس مرمى سان جيرمان الذي اقترب من الاعتزال.

يذكر أن نافاس انتقل إلى بي إس جي في صيف 2019، قادما من ريال مدريد، علما بأنه قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي.

ولم يشارك نافاس في أي مباراة مع فريقه، منذ بداية الموسم الجاري، كما خرج من قائمة باريس في الأسابيع الأخيرة، بسبب شكواه من إصابة في أسفل الظهر.